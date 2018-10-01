Чемпиона России по бодибилдингу сняли с самолета из-за неудачной шутки

С рейса Москва – Пермь сняли чемпиона России по бодибилдингу среди юниоров Павла Геца из-за шутки про взрыв самолета, сообщает источник.

«На борту воздушного судна у пассажира возникла конфликтная ситуация с бортпроводником по поводу смены места, в ходе которой 24-летний пассажир сказал бортпроводнику, что якобы в полете взорвет самолет», – цитирует сообщение пресс-службы управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу РИА «Новости».

Мужчину доставили в дежурную часть ЛУ МВД России аэропорта. Он объяснил, что пошутил.

Вылет рейса задержали на два часа. Руководство авиакомпании обдумывает возможность потребовать компенсации ущерба.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что пассажиром является Гец.

В мае пассажир авиакомпании «Победа» во время посадки на самолет в Ростове заявил, что у него в сумке бомба, после чего был снят с рейса.