Назван вратарь на замену Акинфееву в сборной России

Вратарь Андрей Лунев может стать полноценной заменой Игорю Акинфееву в сборной России по футболу, считает бывший вратарь команды Руслан Нигматуллин.

«Когда завершают карьеру игроки основного состава, то это всегда потеря. Тем более Акинфеев был лидером, капитаном команды, но, видимо, пришло время. Он в сборной играет давно, и травмы его давно мучают, и в связи с этим он решил сосредоточиться на матчах за ЦСКА. Думаю, что его есть кем заменить, есть Лунев, который прекрасно провел два последних матча сборной», – цитирует участника чемпионата мира 2002 года, бывшего вратаря сборной России по футболу Руслана Нигматуллина ТАСС.

По его словам, у вратаря Андрея Лунева есть все шансы стать полноценным номером один в команде.

Напомним, блогеры отреагировали на уход Акинфеева из сборной по футболу.

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что с каждым годом ему становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки.