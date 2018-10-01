Блогеры отреагировали на уход Акинфеева из сборной

Пользователи соцсетей не смогли скрыть своей грусти после заявления капитана сборной России по футболу Игоря Акинфеева о завершении карьеры в качестве игрока сборной.

«И к грустным новостям. Наш любимчик Игорь Акинфеев объявил об уходе из национальной сборной по футболу. Придется или размножить Дзюбу, или ставить на ворота беременную Лопыреву (посол ЧМ-2018, прим ВЗГЛЯД) – в нее мяч не кинут», – считают авторы канала Антиглянец.

Я в глубоком потрясении прибываю сейчас. Игорь Акинфеев принял решение покинуть Сборную. Очень трудно осознавать такие новости.

Мы благодарны тебе, Игорь, за все, что ты делал для команды. — fech. (@Paramorova) 1 октября 2018 г.

«Очень интересно зарифмовались карьеры Акинфеева и Третьяка. В 17 лет – основные в клубе, в 32 – расстались со сборной. Третьяк, правда, ушел отовсюду сразу, прямиком на покой, хотя еще лет несколько играть вполне мог – но казарменным режимом тихоновского ЦСКА сыт был уже по горло. Объективно Акинфееву сосредотачиваться на клубе ой как рано. Но решать ему, не нам. Всеми этими пятнадцатью годами заслужил право на любые решения. Пожелаем Игорю яшинского долголетия хотя бы в клубе и с немалой долей тревоги начинаем думать, сколько у Черчесова займет поиск преемника и окажется ли он вполне удачным», – пишут авторы Telegram-канала Адекват.

«Игорь Акинфеев завершил выступления за сборную России по футболу. «У каждой истории есть своё начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению», - рассказал Игорь. Акинфеев дебютировал в сборной России в 2004 году и провел в ее составе 110 матчей», – отметили авторы Telegram-канала RT.

Игорь, спасибо тебе за все, что ты сделал для Сборной.



Это правильное решение - дать шанс попробывать себя другим вратарям, ведь доказывать тебе уже нечего. Ты и так все доказал.



Но нам будет тебя не хватать.



Спасибо за все, Игорь Акинфеев. pic.twitter.com/HwIT3YqCsU — .Биллис Джой ~ ЦСКА (@__Killie) 1 октября 2018 г.

Игорь показатель мужества и стойкости. Выносить столько дерьма, после поражения извиняться с поднятой головой перед болельщиком сможет не каждый. Игорь Акинфеев это пламя. Оно не угаснет даже после завершения карьеры в сборной. Это ужасный удар(плевать на тех, кто не согласен) pic.twitter.com/uaFVrybv7x — (@quatercap) 1 октября 2018 г.

Ранее вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил об окончании игры за сборную России.

«Моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. 15 лет в сборной – огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление», – заявил футболист, эффектно отбивший итоговый пенальти в игре со сборной Испании.

Акинфеев ранее рассказал о подсказках в серии пенальти с испанцами, а музыкант Сергей Шнуров посвятил ему стихотворение.

По итогам ЧМ-2018 капитан команды и вратарь Игорь Акинфеев показал высокий процент отраженных пенальти – 27% (три из одиннадцати).

Напомним, сборная России по футболу впервые в современной истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира.