Меркель выступила за создание Совбеза ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за создание Совета безопасности Европейского союза на ротационной основе с целью укрепления дееспособности и формирования нового порядка в вопросах внешней политики.

Меркель заявила об этом, выступая в баварском Оттобойрене, передает Deutsche Welle.

Канцлер отметила, что внешняя политика, постоянно основанная на едином мнении, не может быть разумным решением в будущем.

В частности, она указала на трудности при принятии решений о санкциях в отношении России.

До этого за прекращение принципа единой позиции при принятии решений высказался глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Идею о создании Совета безопасности ЕС впервые высказали в рамках германо-французских межправительственных консультаций в июне 2018 года.

Предполагалось, что в этом органе могут быть представлены не все 27 стран – членов ЕС одновременно. Ротационная основа означает либо постоянное присутствие в органе основных стран ЕС (например, Германии или Франции; при этом другие государства будут принимать участие по очереди), либо ограничения в определении внешней политики Евросоюза для его основных членов.