Депутаты Ненецкого округа избрали Цыбульского губернатором региона

Депутаты собрания Ненецкого округа большинством избрали врио главы региона Александра Цыбульского губернатором на очередной сессии совета депутатов.

Заседание совета транслировалось местным телеканалом «Север», передает РИА «Новости».

За кандидатуру Цыбульского проголосовали 12 депутатов, три человека отдали голоса за других.

Отмечается, что Цыбульский исполнял обязанности главы округа с 28 сентября 2017 года.

В соответствии с федеральным и окружным законодательством в Ненецком округе губернатор выбирается депутатами из трех кандидатур, представленных президентом России.

Владимир Путин вынес на рассмотрение парламентариев кандидатуры врио губернатора Цыбульского и окружных депутатов Андрея Смыченкова и Андрея Ружникова.

По окружному закону «О порядке избрания губернатора Ненецкого округа» избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

Губернатор избирается на пять лет и считается вступившим в должность после принесения присяги, прописанной в Уставе НАО.

В понедельник Цыбульский вступит в должность нового руководителя региона.