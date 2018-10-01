Макрона высмеяли за фото с полуголым темнокожим молодым человеком

Французы раскритиковали своего лидера Эммануэля Макрона за фото с темнокожими молодыми людьми, один из которых показал на камеру неприличный жест.

Скандальная фотография была сделана во время поездки Макрона на остров Сен-Мартен в Карибском море, который пострадал от урагана «Ирма» в 2017 году, передает Sputnik Франция.

« Tu dois te comporter comme il faut. Tu mappelles pas Manu, tu mappelles Monsieur le President » #Macron pic.twitter.com/2At2JzJGqY — Valerie Boyer (@valerieboyer13) 30 сентября 2018 г.

На фото президент Франции стоит с двумя темнокожими молодыми людьми, один из которых наполовину раздет и показывает на камеру неприличный жест.

На другом снимке из той же поездки глава французского государства разговаривает с другим молодым человеком. Из подписи следует, что собеседник Макрона раньше был вором и совсем недавно вышел из тюрьмы.

Он рассказал об этом французскому лидеру; в ответ тот посоветовал мужчине забыть свое прошлое и помогать с восстановлением острова.

Пользователи французского сегмента Сети раскритиковали Макрона.

«Почти ничего не осталось. Только клочья достоинства, которые теряются в ночь вульгарности. Костюм президента стал слишком широким», – написал Robert Menard.

«Еще фотографии в семейном альбоме Макрона», – иронизирует Françoise MINUIT.

«Что меня поражает на этой картине, так это то, что Макрон не требовал, чтобы эти двое молодых людей были одеты надлежащим образом. Он – президент целой страны и должен быть принят с некоторым уважением», – с недоумением добавил Gabriel Robin.

«Мы касаемся дна! Теперь я убежден в неспособности Макрона занимать свой пост», – считает Karim Ouchikh.

Напомним, в сентябре 2017 года ураган «Ирма» пронесся по странам Карибского бассейна и США.