Госдеп выступил в поддержку референдума в Македонии

Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты приветствуют результаты голосования на референдуме в Македонии о государственном наименовании республики и членстве страны в НАТО и ЕС.

По словам Науэрт, соглашение между Грецией и Македонией позволит Скопье занять «законное место» в НАТО и в ЕС, а также «сделать вклад в региональную стабильность, безопасность и процветание,» передает ТАСС.

Вашингтон призвал лидеров Македонии «отбросить в сторону партийные разногласия и использовать данную историческую возможность, чтобы гарантировать светлое будущее своей стране в качестве полноценного члена западных институтов».

Напомним, согласно конституции Македонии, чтобы референдум был признан состоявшимся, проголосовать должны как минимум 50% зарегистрированных избирателей.

Вопреки этому, Евросоюз проигнорировал несоответствие итогов референдума в Македонии конституции республики.