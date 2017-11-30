СМИ сообщили о массовой госпитализации солдат в Петербурге

За январские праздники сотни призывников из военных частей Ленинградской области доставлены с пневмонией, ангиной и бронхитом в военные госпитали Петербурга.

Как сообщает 47news, с 1 по 8 января в 442-й окружной военный клинический госпиталь имени Соловьева в Петербурге из воинских частей Всеволожского района Ленобласти доставлено 70 военнослужащих с диагнозами ОРЗ, ангина и пневмония. Издание отмечает, что первые призывники стали поступать в медучреждения еще в конце прошлого года, в связи с чем есть основания полагать, что больных на порядок больше.

Со ссылкой на источники отмечается, что в штабе ЗВО с 15 по 31 декабря из всех частей в госпиталь с учетом выписанных было доставлено 293 человека. В день с диагнозом «пневмония» поступали по 8-10 человек. Всего, с конца ноября были госпитализированы 996 человек, отмечается в публикации.

Годом ранее, ситуация была ещё боле непростой, когда пациентов из военных частей якобы приходилось даже класть на пол, но командование не объявляет о начале эпидемии, хотя по инфрмации издания, в этом году в госпитале имени Суворова уже нет мест для инфекционных больных, под которых отдано кожное отделение. Прибывающих призывников отправляют в госпиталь в Кронштадте, где, по данным СМИ, также не хватает мест.

Больные поступают из Агалатово, Гарболово, Токсово и Каменки. Например, из части №71717 в Сертолово на лечении находятся 29 военнослужащих. Из части №28916 в Агалатово – 20 человек. 15 больных из морских частей. Еще пятеро – из части №33903 под Сертолово. Из части № 55338 в Сертолово-2 с конца декабря доставлено около трех десятков человек. Как сообщил изданию один из призывников, в казарме все кашляют, но госпитализируют только тех, у кого поднимается температура.

Родители бойцов полагают, что в казармах эпидемия вирусной пневмонии. Как рассказала изданию родительница одного из призывников, с 28 декабря у многих солдат температура доходила до 39 градусов.

«Врача в части нет, только фельдшер. Меры не принимаются до последнего. Людей отвозят в больницу только тогда, когда состояние становится критическим. Например, у одного из солдат случился судорожный припадок», – рассказала мать одного из госпитализированных военных.