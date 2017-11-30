Сало на Украине за год подорожало на 67%

Овощи из набора для борща за 2017 год подорожали на Украине на 37%, сало – на 67%, сообщил глава украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, депутат Верховной рады Алексей Дорошенко.

«За 2017 год индекс овощной корзины вырос на 37%. Лидер роста стоимости весь год мясо на решающей дистанции в декабре уступило место овощам. Цены на овощи из борщового набора за последние десять дней декабря, кроме лука, добавили от 4 до 8% и показали совокупно рост стоимости овощной корзины за 2017-й на 37%, в то время как мясо добавило 36%», – написал Дорошенко у себя в Facebook.

По его данным, свекла подорожала на 73% за 2017 год, став лидером по этому показателю, сало стало дороже на 67%.

По словам Дорошенко, старт подорожания овощей начался в декабре.

«Чем длиннее был период стабильных цен осенью, тем стремительнее будет подорожание зимой и весной», – предупредил он.

Напомним, ранее сообщалось, что за год на Украине продукты питания из социального списка подорожали на 96%, причем их подорожание значительно больше уровня инфляции, который, по официальным данным, в 2016 году составил 12,4%.