Японский астронавт вырос на 9 см за время пребывания на МКС

Японский астронавт Норисигэ Канаи заявил, что вырос на 9 см за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС).

Канаи написал в своем Twitter, что увеличение роста обнаружилось во время медосмотра.

«Такого не было со времен средних и старших классов школы, я теперь буду переживать, смогу ли уместиться в сиденье корабля «Союз», – добавил Канаи.

В японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) заявили, что рост человека действительно может увеличиться на один или два сантиметра из-за отсутствия гравитации, однако они не имеют информации об увеличении роста астронавта Канаи на 9 см, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Напомним, транспортный космический корабль «Союз МС-07» с россиянином Антоном Шкаплеровым, американцем Скоттом Тинглом и японцем Норисигэ Канаи пристыковался к МКС 19 декабря. Экипаж проработает на орбите около четырех месяцев.