Мутко возглавил новый проект

Вице-премьер Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, пишет «Коммерсант».

Как отмечает издание, в оргкомитет сессии ЮНВТО, которая пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году, войдут также замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель департамента туризма и региональной политики Минкультуры Ольга Ярилова, представители силовых ведомств, МИДа, ФТС, Минфина и Минтранса.

Напомним, ранее Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС на шесть месяцев из-за судебных разбирательств и заявил об уходе с поста главы оргкомитета ЧМ-2018 в России.