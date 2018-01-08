«Секрет долголетия» 104-летней американки обескуражил диетологов

Американка Тереза Роули из штата Мичиган заявила, что дожила до 104 лет якобы благодаря тому, что пьет не меньше одной банки диетической колы в день.

Диетическая кола появилась в США в 1982 году, когда Тереза Роули было 68 лет. Однако ученые не считают, что содовая продлила жизнь Роули на 36 лет, поскольку, согласно их исследованиям, этот напиток, не смотря на низкое содержание калорий, может стать причиной ожирения и диабета, а также инсульта и деменции, передает РИА «Новости».

«Я пью ее, потому что мне нравится», – цитирует Daily Mail Роули.

Напомним, по итогам первого полугодия 2017 года средняя продолжительность жизни в России впервые превысила 72 года. Число россиян старше 70 лет превысило 13 млн.