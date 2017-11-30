СМИ объяснили желание Иглесиаса скрывать подробности личной жизни

Певец Энрике Иглесиас тщательно скрывает свою личную жизнь, в том числе СМИ долгое время не знали, что российская теннисистка Анна Курникова ждет от него двойню; испанское издание El Pais считает, что такая скрытность связана с тем, что все детство певца прошло под объективами фото- и видеокамер.

42-летний певец Иглесиас в личной жизни проявляет скрытность, при том, что его профессиональная жизнь протекает очень бурно и ярко. «Шедевром его искусства осмотрительности» издание называет известие о том, что экс-теннисистка Анна Курникова в возрасте 36 лет родила ему двойню, а пресса узнала об этом только после родов, передает RT.

В то же время, как СМИ и папарацци ломали голову над тем, как паре удалось скрыть беременность, Иглесиас устроил новый «штурм музыкального Олимпа», пишет El Pais, объявив о том, что 12 января состоится премьера новой песни El Baño.

О рождении двойняшек Люси и Николасе известно немного – о них рассказала мать Энрике Иглесиаса Исабель Прейслер, которая сообщила только, что «сейчас Энрике необычайно счастлив».

«Он очень ревностно относится к своей личной жизни и отличается в этом вопросе особой скрытностью», - добавила Прейслер.

Также СМИ сообщают, что пара распорядилась возвести вокруг их владений в Майами забор высотой в пять метров. Усадьба при этом расположена на острове.

Подобная осмотрительность, как считает El País, объясняется тем, что в детстве вся жизнь Иглесиаса была выставлена на показ, так как он был сыном двух знаменитостей: певца Хулио Иглесиаса и телеведущей Исабель Прейслер. Он не мог избежать объективов фото- и видеокамер тогда, а в зрелом возрасте он решил оберегать от них самых близких ему людей, пишет издание.

В декабре сообщалось, что бывшая российская теннисистка Анна Курникова родила двойню от Иглесиаса.

На фото: Энрике Иглесиас, Анна Курникова и ее младший брат Аллан.