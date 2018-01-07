В Папуа – Новой Гвинее эвакуировали всех жителей острова из-за извержения вулкана

Власти Папуа – Новой Гвинеи эвакуировали около 600 человек с вулканического острова Кадовар после извержения одноименного вулкана, сообщила местная администрация.

Вулкан начал проявлять признаки активности в пятницу, выбросив пепел, спустя 40 лет. В воскресенье активность усилилась. В итоге власти приняли решение эвакуировать местных жителей на соседние острова, а лодкам и кораблям рекомендовано не приближаться к острову, передает РИА «Новости».

В настоящий момент почти половина территории острова покрыто лавой.

Ширина острова Кадовар составляет два километра. Он находится в 40 километрах к северо-западу от острова Манам.