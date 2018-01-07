Премьер Болгарии напомнил ЕС о турецких войсках

Глава правительства Болгарии Бойко Борисов ответил на критику в свой адрес, вызванную его поддержкой турецких властей.

Он поддержал борьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган против участников попытки госпереворота. Борисов подчеркнул, что «попытка захватить власть, стреляя по мирным гражданам с истребителей F16 и военных вертолетов, неприемлема».

«Именно поэтому я поддерживаю Эрдогана», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на БГНЕС.

Борисов призвал ЕС заключить «большое соглашение» с Турцией, касающееся виз, таможенного сотрудничества, культурного наследия. Кроме того, по его мнению, нужно «облегчить бизнес-контакты, сотрудничество в области туризма и оказания транспортных услуг, пока процесс присоединения Турции к ЕС продолжается».

Борисов напомнил, что у Турции «самая большая натовская армия в Европе», Турция «сама формирует южный фланг НАТО». Он призвал не «поворачиваться спиной» к Анкаре, а «повысить уровень доверия на нашем южном фланге».