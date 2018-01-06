Источник: ФИФА запросила информацию о допинг-пробах игроков четырех клубов РФПЛ

Международная федерация футбола (ФИФА) запросила у Российского футбольного союза (РФС) информацию о допинг-пробах игроков ЦСКА, «Анжи», «Крыльев Советов» и «Терека», сообщил источник, близкий к РФС.

В субботу РФС сообщил, что представители медицинских штабов ряда клубов будут приглашены для дачи подробных разъяснений комиссии союза, которая должна предоставить объяснения ФИФА. Как следует из сообщения РФС, информация об указанных допинг-пробах также будет направлена в Следственный комитет.

«Из 11 игроков, чьи пробы заинтересовали ФИФА, на момент взятия допинг-проб четверо представляли ЦСКА, также в списке присутствуют футболисты «Анжи», «Крыльев Советов» и «Терека». Все допинг-пробы у игроков были взяты в 2012-13 годах в момент их нахождения в расположении своих клубов», - сказал источник ТАСС.

В конце декабря сообщалось, что ФИФА сделала запрос российской стороне о 19 подозрительных пробах, при этом количество игроков, чьи пробы заинтересовали международную организацию, не уточнялось.

8 декабря сообщалось, что ВАДА якобы может передать ФИФА новую информацию о допинге в российском футболе.

При этом ФИФА заявляла, что решение МОК об отстранении сборной России не повлияет на подготовку к ЧМ-2018.