Трамп отгородит стеной половину границы США с Мексикой за 33 млрд долларов

За 10 лет администрация Дональда Трампа планирует потратить на стену на границе с Мексикой 33 млрд долларов, при этом стеной окажется оборудована половина границы, пишут СМИ.

Бюро таможенного и пограничного контроля передало в Сенат США детальный финансовый план проекта. Планируется возвести новый участок стены (500 км), а также укрепить уже существующий (655 км), передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Washington Post пишет, что в итоге к 2027 году стеной «или другими физическими барьерами» будет оборудована «почти половина границы с Мексикой» (протяженность – около 3 тыс. 218 км).

Из 33 млрд долларов 18 млрд пойдут на строительство стены, 8 млрд – на найм дополнительных сотрудников, 5 млрд – на «новые пограничные технологии», еще не менее 1 млрд – на строительства новых дорог.

Кроме того, ожидаются дополнительные расходы других агентств министерства внутренней безопасности.