ООН поручила россиянину расследовать нападения на миротворцев в ДРК

Расследованием нападений на миротворцев на востоке Демократической Республики Конго займется россиянин Дмитрий Титов, сообщила канцелярия генсека ООН Антониу Гутерриша.

Следствию предстоит проанализировать эффективность действий Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК), а также предложить рекомендации, которые должны помочь избежать новых нападений, передает ТАСС.

В частности, речь идет об инциденте в населенном пункте Семулики, где боевики напали на базу МООНСДРК. Погибли 15 миротворцев из Танзании, пострадали более 40 миротворцев, один все еще числится пропавшим без вести. Нападение произошло 7 декабря.

В январе следователи отправятся в ДРК, а после – в другие страны региона.

В контингент ООН в ДРК входят около 20 тыс. военных и полицейских.

Титов работает в организации с 1991 года. В 2007–2017 годах он был помощником генсека по вопросам правопорядка в Департаменте операций по поддержанию мира. На этом посту его сменил россиянин Александр Зуев.