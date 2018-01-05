КС Молдавии разрешил игнорировать Додона в вопросе запрета российских новостей

Конституционный суд Молдавии постановил, что закон о запрете на трансляцию российских новостных программ и телепередач можно утвердить в обход президента страны Игоря Додона.

Согласно решению молдавского КС, для утверждения этого документа временно исполнять обязанности главы государства могут спикер парламента или премьер-министр, передает РИА «Новости».

По мнению суда, существуют обстоятельства, которые оправдывают данное решение. Упоминается, что Додон дважды отклонял этот закон.

Напомним, накануне Додон повторно отклонил принятый парламентом республики закон, запрещающий трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России, и в связи с этим обратился в Конституционный суд (КС).

Согласно конституции республики, президент, несмотря на несогласие, обязан утвердить закон, если парламент его принимает дважды.

Закон о борьбе с «пропагандой» запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произвели в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (документ не прошел эту процедуру в России).