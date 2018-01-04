Додон обратился в КС из-за запрета российских новостей

Президент Молдавии Игорь Додон повторно отклонил принятый парламентом республики закон, запрещающий трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России, и в связи с этим обратился в Конституционный суд (КС).

«На мой взгляд, он (принятый парламентом закон – прим. ВЗГЛЯД) противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека», – написал Додон на своей странице в Facebook.

Додон уточнил, что закон, по его мнению, нарушает свободу слова, свободу прессы и свободу мнения.

По его словам, вместе с тем данный закон вопреки положениям Конституции вводит цензуру, что недопустимо в правовом государстве.

Президент Молдавии заявил РИА «Новости», что обращение уже подано в КС. Также молдавский лидер подтвердил, что таким образом он повторно отклонил принятый дважды парламентом закон.

Напомним, полномочия Додона временно приостановлены только по вопросу назначения семи министров, во всем остальном он продолжает исполнять свои обязанности как прежде.