В Молдавии уточнили оставшиеся полномочия Додона

Полномочия президента Молдавии Игорь Додон временно приостановлены только по вопросу назначения семи министров, во всем остальном он продолжает исполнять свои обязанности как прежде, заявил депутат молдавского парламента Сергей Сырбу.

По его словам, «Додон остается президентом», но в конкретном случае не может назначить новых членов правительства, передает РИА «Новости».

«С юридической точки зрения это правильно называется «временная невозможность исполнения обязанностей президента», но только по вопросу назначения новых членов правительства», – сказал Сырбу.

Напомним, во вторник Конституционный суд (КС) Молдавии временно прекратил полномочия президента страны Игоря Додона. Председатель парламента Молдавии Андриан Канду сообщил, что будет исполнять обязанности президента и назначит новых членов правительства республики.

В декабре прошлого года Додон подписал декреты об отставке главы министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Андрея Галбура и еще пятерых членов правительства, после чего отказался утверждать предложенные главой правительства Павлом Филипом кандидатуры министров и обвинил молдавских депутатов в попытке узурпации власти.