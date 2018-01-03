На Украине пьяный судья устроил ДТП и пытался скрыться на скорой

Под Киевом нетрезвый судья стал виновником серьезного ДТП с пострадавшими, после чего попытался уехать с места аварии в скорой.

«На скорости вылетел на встречную полосу, что и стало причиной серьезного ДТП. Работает на месте полиция. Местные жители, к счастью, не дали уехать пьяному водителю без освидетельствования», – сообщает корреспондент сообщества «ДТП.Киев» в Facebook.

Сообщается, что в ДТП поучаствовали два Renault Duster. Одним из них управлял судья Киево-Святошинского районного суда Дмитрий Усатов. Врачи обнаружили в крови Усатова 1.52 промилле алкоголя.

Отмечено, что судья не получил серьезных травм, однако попытался покинуть место ДТП на скорой.