«Зенит» в Дубае разгромил чемпиона Китая по футболу

В товарищеском футбольном матче «Зенит» (Санкт-Петербург) разгромил клуб «Гуанчжоу Эвергранд», победителя семи последних чемпионатов Китая.

«Зенит» одержал победу со счетом 4:1, пишет «Чемпионат».

Мячи в ворота китайского клуба забили Себастьян Дриусси (28-я минута), Александр Кокорин (30), Антон Заболотный (57) и Денис Терентьев (84), передает «Р-Спорт».

При этом защитник Чжан Линьпэн был удален, и с 67-й минуты китайская команда играла в меньшинстве.

В конце матча «Гуанчжоу Эвергранд» смог забить ответный мяч.

4 февраля «Зенит» сыграет со «Слованом» из Братиславы.

Встреча с «Гуанчжоу Эвергранд» стала заключительной для «Зенита» на сборе в Дубае, в понедельник команда вернется в Петербург.