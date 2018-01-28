Пожизненно отстраненная МОК россиянка выиграла спринт на ЧЕ по санному спорту

Россиянка Татьяна Иванова, которая пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх, но имеет право соревноваться не под эгидой МОК, одержала победу в спринте на чемпионате Европы по санному спорту в латвийской Сигулде.

Иванова показала результат 30,998 секунды. На втором месте немка Натали Гайзенбергер, на третьем – латвийка Кендия Апарйоде, сообщает «Спорт Экспресс».

Иванова была пожизненно отстранена МОК в декабре 2017 года. При этом Международная федерация санного спорта не приняла решения МОК об отстранении россиян, сочтя доказательства их вины неубедительными.