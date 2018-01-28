Из-за вспышки гриппа в США погибли 37 детей

В результате вспышки сезонного гриппа, охватившей США, погибли 37 детей, свидетельствуют данные Центра по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве страны (CDC).

Грипп распространился в 39 штатах, а также затронул Пуэрто-Рико. О вспышках заболевания сообщают также на острове Гуам в Тихом океане. Американские Виргинские острова в Карибском море зафиксировали только единичные случаи, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, число госпитализаций с симптомами, напоминающими грипп, составило 41,9 на 100 тыс. человек.

Представитель CDC Дэн Джерниган не исключил, что в скором времени поступят новые сообщения о гибели детей. Он отметил, что так происходило в «другие трудные сезоны». По его словам, в 2014-2015 годах грипп унес жизни 148 детей.

Джерниган сравнил нынешнюю эпидемию с той, что произошла три года назад, когда в общей сложности заболели 34 млн человек, 710 тыс. человек были госпитализированы, а 56 тыс. человек погибли в результате болезни.

Представитель CDC отметил, что, в отличие от эпидемий прошлых лет, нынешняя вот уже три недели стабильно удерживает свои позиции по всей стране, а не переходит из одного района в другой.