США потребовали от Китая объяснить причины ареста шведского гражданина

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены арестом шведского гражданина Гуи Минхаи и требуют от Китая объяснить причины и юридические основания его заключения под стражу, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Науэрт заявила, что США также призывают Китай раскрыть место нахождения шведского гражданина и предоставить ему свободу передвижения и возможность покинуть Китай, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что Вашингтон со своими партнерами «продолжит координировать усилия по продвижению прав человека в Китае».

Ранее Минхаи, находившийся с октября 2017 года под домашним арестом в городе Нингбо после двух лет тюрьмы, вновь был задержан китайскими властями в присутствии дипломатов из Швеции.

Как сообщают шведские СМИ, Гуи Минхаи владел в Гонконге издательством и книжным магазином. Он публиковал сатирические книги о китайских лидерах и их частной жизни. В конце 2015 года нескольких сотрудников издательства арестовали и эта деятельность прервалась. Сам издатель исчез в октябре 2015 года во время отпуска в Таиланде.

В середине октября прошлого года китайские власти сообщили об освобождении издателя. Сообщалось, что Минхаи воссоединился со своей женой и что он находился в городе Нингбо.