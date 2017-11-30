Подсчитано число желающих работать в России украинцев

Киевский международный институт социологии провел исследование, узнав отношение украинцев к трудовой миграции в Россию.

Согласно опросу, результаты которого опубликованы «Зеркалом недели», более 63% украинцев готовы поехать работать в Россию: 41,9% опрошенных отметили, что считают работу в России приемлемым вариантом, если заработок в родной стране отсутствует, а еще 21,2% считают неважным, в какой стране зарабатывать.

При этом 22,1% респондентов считают работу в России «категорически неприемлемым» вариантом.

76,1% и 74,5% людей готовы поехать работать в России на юге и востоке Украины, в центральном регионе страны об этом сказали 60%, а на западе – 49,5% опрошенных.

Ранее украинские СМИ писали, что сотни тысяч украинцев выехали в Европу, чтобы работать в странах, которые позволили это делать без рабочих виз, однако чувствуют себя там рабами.