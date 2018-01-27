Хакамада назвала самые раздражающие черты мужчин

Российский политик Ирина Хакамада прокомментировала результаты исследования, согласно которому выяснилось, что жительниц России больше всего в мужчинах раздражает недоверие и тотальный контроль.

«Меня, например, раздражает неуверенность мужчин. Они перестали совершать подвиги и стали бояться всего на свете. Они легче впадают в депрессию в эти турбулентные времена, и сложно их вытаскивать, потому что они боятся учиться, как быть счастливым», – передает «НСН» слова Хакамады.

Она отметила, что мужчины лишь показывают, что они «крутые», а на самом деле «сидят у себя дома и мучаются».

«А тотальный контроль и недоверие – может быть, это девочки такие, хотят иметь очень много любовников, тогда, конечно, их это раздражает», – заявила Хакамада.

Напомним, ранее ВЦИОМ выяснил отношение россиян к браку.