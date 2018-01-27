Спортсменка дала отповедь российским болельщикам, выступающим против участия в ОИ-2018

Олимпийская чемпионка Рио российская гандболистка Анна Вяхирева в Instagram обратилась к болельщикам, выступающим против участия российских спортсменов на зимних Олимпийских играх.

Обращаясь к тем, кто считает, что спортсмены, которые поедут на олимпиаду под нейтральным флагом, – предатели Родины, Вяхирева поинтересовалась, что изменит «белая тряпка олимпийского комитета?».

«Ведь наша держава не там, где флаг, а там, где НАСТОЯЩИЕ русские люди, которые стоят за свою страну горой! А вы сейчас – песок, который сыпет на ребят, действительно пытающихся быть этой горой, пытающихся защищать честь России. Надеюсь, им все равно на вас, мне бы было, и я бы поехала. И пусть, все говорят, что выиграть не дадут, не дадут-сами возьмём! Пусть знают, что нас не сломить, потому что не поехав, показали бы свою слабость, а так, каждый знает: русские не сдаются! Россия не там, где флаг, а там, где мы!», – написала Вяхирева.

Публикация от Anna Vyakhireva (@annavyakhireva13) Янв 27, 2018 at 4:37 PST

Напомним, 5 декабря 2017 года МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Ранее со ссылкой на Оргкомитет ОИ-2018 сообщалось, что МОК запрещает болельщикам проносить российские флаги на трибуны во время Игр в Пхенчхане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в решении МОК о запрете российских флагов на трибунах болельщиков ничего не говорилось.