Киевский блогер: Порошенко трижды солгал за 20 секунд

Киевский экономист и блогер Виктор Скаршевский заявил, что президент Украины Петр Порошенко трижды солгал в интервью Bloomberg всего за 20 секунд.

«Мы, первое украинское правительство, и я, первый украинский президент, которые получили четыре подряд транша от МВФ, полностью выполнив все условия программы. На сегодня мы выполнили 80% взятых на себя обязательств в Меморандуме с МВФ», – процитировал Скаршевский Порошенко в посте на Facebook.

Экономист заявил, что Украина за все время сотрудничества с МВФ получила уже получила более четырех траншей – в 1996-1997 годах и в 1998-2002 годах.

Также блогер отметил, что по программе EFF Украина «никогда «полностью» не выполняла взятых на себя обязательств» – страна выполнила «3 из 11 структурных маяков, и то не полностью, и то не вовремя».

Ложью Скаршевский назвал и то, что Киев выполнил 80% обязательств в Меморандуме с МВФ: «Из 19 структурных маяков-обязательств, записанных в последнем Меморандуме с МВФ, Украина выполнила всего семь (опять же, не полностью и не вовремя), т.е. 37%».

Напомним, в марте 2017 года украинские журналисты обнаружили, что администрация президента Украины Петра Порошенко не редко перевирает факты о встречах главы государства с западными политиками.