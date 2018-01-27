В Германии сравнили антироссийские санкции с мертвой лошадью

Премьер-министры сразу двух немецких земель – Тюрингии и Саксонии-Анхальт – высказались на поэтапное снятие антироссийских санкций, сообщает Suddeutsche Wirtschafts Nachrichten.

Так, премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов во время встречи глав правительств восточных федеральных земель Германии в Берлине сравнил санкции в отношении России с «мертвой лошадью, на которой никуда не уедешь», передает РИА «Новости».

Немецкие политик заявил, что украинские проблемы не решатся с помощью «символической политики, за которую приходится расплачиваться немецким предприятиям».

Со своей стороны премьер-министр Саксонии-Анхальт Рейнер Хазелхофф заявил о необходимости единого курса восточногерманских земель в отношении антироссийских санкций.

SWN отмечает, что восточногерманские земли имеют традиционные связи с Россией. Именно они испытали на себе наиболее сильный негативный эффект экономических ограничений для бизнеса.

Ранее в Германии заявили, что убытки немецких фермеров в 2015 и 2016 годах из-за введения российского эмбарго составляли в 1 млрд евро ежегодно.