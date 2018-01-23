В Германии оценили убытки от российского продовольственного эмбарго

Убытки немецких фермеров в 2015 и 2016 годах из-за введения российского эмбарго составляли в 1 млрд евро ежегодно, сообщил заместитель генерального секретаря Немецкого крестьянского союза Удо Хеммерлинг.

«В 2014 году был резкий спад. Россия была третьим по значимости рынком за пределами ЕС после США и Швейцарии. Удар пришелся, прежде всего, по молочной промышленности и производителям свинины. И им пришлось с большим трудом искать новые рынки сбыта, прежде всего, в Юго-Восточной Азии», – рассказал Хеммерлинг.

По его словам, из-за ухода с российского рынка «торговля сократилась примерно наполовину». Так, если до введения российского запрета на импорт продовольствия объем торговли достигал 1,9 млрд евро в год, то в 2015-2016 годах убытки немецких фермеров оценивались в 1 млрд евро в год, передает Deutsche Welle.

Хеммерлинг добавил, что все еще рассчитывает на возвращение немецких экспортеров на российский рынок. «Мы надеемся, что когда-нибудь российский рынок приоткроется. Мы не теряем надежду на то, что отношения (Россией и ЕС) нормализуются и что это даст возможность расширить торговлю», – заявил он.

В августе прошлого года президент Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло заявил, что введенные Москвой ответные меры на санкции Евросоюза за три года нанесли ощутимый ущерб малому и среднему бизнесу Италии.

Вместе с тем, в октябре спецдокладчик ООН Идрис Джазаири признал неэффективность санкционного давления на Москву. По его словам, из-за антироссийских санкций пострадали сельхозпроизводители, в том числе в ЕС, но позиция Москвы при этом осталась прежней.