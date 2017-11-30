Певица Зара стала участником акции Putin Team «Помни свои корни»

В субботу заслуженная артистка России Зара дала старт акции Putin Team «Помни свои корни». Она посетила родную гимназию в Санкт–Петербурге и провела там открытый урок для детей. Смысл акции в том, что известные люди приезжают в свои школы, встречаются с учителями, школьниками и делятся с ними профессиональными навыками и секретами.

В субботу в рамках акции Putin Team «Помни свои корни» певица Зара посетила родную академическую гимназию №56 в Санкт-Петербурге. Заслуженная артистка России стала первой участницей акции, смысл которой в том, что известные люди страны и простые россияне приезжают в свои школы, секции, кружки, встречаются с учителями или тренерами, общаются с подрастающим поколением и делятся профессиональными навыками и секретами.

Зара приурочила визит к годовщине снятия полной блокады Петербурга 75 лет назад. Поэтому военная тема прошла красной линией через всю встречу. В ходе открытого урока певица исполняла военные песни.

Как сообщили газете ВЗГЛЯД представители Putin Team, ребята много интересовались историей успеха певицы. Отвечая на их вопросы, Зара призывала верить в себя и трудиться – тогда все получится. Певица напомнила, как важно знать свои корни, культуру, помнить людей, благодаря которым каждый из нас состоялся в жизни. Она много рассказывала о школьных годах и учителях, благодарила каждого из них.

Певица подробно рассказала о своем решении присоединиться к акции и движению Putin Team.

«Первые шаги к моему успеху начались именно в родной школе, – сказала она. – Здесь не только дали образование, но и научили человечности, неравнодушию, целеустремленности, уважению к труду и своей Родине. Мне хотелось бы передать ребятам, как эстафетную палочку, мои секреты, мои надежды и разделить с ними любовь к нашим учителям и воспитателям. Именно так и формируются те важные ценности, на которых мы с командой единомышленников строим будущее нашей страны».

После встречи дети фотографировались с артисткой и брали ее автографы.

Эта гимназия считается крупнейшим в Северо-Западном регионе образовательным комплексом, победитель в конкурсе лучших школ приоритетного национального проекта «Образование». Учреждение вошло в список «Первые среди первых» (ТОП-25) перечня 500 лучших общеобразовательных организаций России. Зара окончила ее в 2000 году с серебряной медалью.

Движение Putin Team создал хоккеист Александр Овечкин в ноябре 2017 года. Оно объединило десятки тысяч сторонников президента России Владимира Путина.

Сейчас в России идет избирательная кампания. На сегодняшний в ней принимают участие 14 кандидатов: два самовыдвиженца и 12 представителей партий. В качестве самовыдвиженцев баллотируются президент Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель Владимир Михайлов.

Партиями выдвинуты: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ирина Волынец (Народная партия России), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Наталья Лисицына («Рот фронт»), Михаил Козлов (Партия социальной защиты).