Замену памятной таблички в Славянске назвали «циничной мерзостью»

Российский журналист Александр Коц назвал «циничной мерзостью» смену нейтральной таблички в память о погибших мирных жителях Славянска и Николаевки.

Мемориальная табличка, на которой имелась надпись «В память о мирных жителях городов Славянска, Николаевки и Славянского района, погибших в период боевых действий с апреля по июль 2014 года», была установлена по инициативе депутата Наталии Королевской в парке «Шелковичный».

В январе 2018 года табличку, посвященную памяти мирных жителей, сменили на доску, на которой украинским языком было написано «Вечная память жителям Славянска и других городов Украины, погибших в результате оккупации российскими захватчиками и террористическими бандформированиями в апреле-июля 2014 года».

По словам Коца, местные жители в 2014 году погибали не от «российской оккупации», а от обстрелов ВСУ.

«В апреле-июле мирные жители Славянска и окрестных городков погибали исключительно от снарядов украинской артиллерии. Мы ежедневно ездили с волонтером с позывным «Дровосек» собирая по три-пять тел. Каждый день. И хоронили их в день гибели. Потому что света не было – морг не работал», – написал в своем Telegram Коц, который находился в городе в разгар событий.