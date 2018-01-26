Московский кинотеатр отказался отменять сеансы «Смерти Сталина»

Администрация кинотеатра «Пионер» не отменяла сеансы показа фильма «Смерть Сталина», лишенного прокатного удостоверения.

«Никаких распоряжений от администрации об отмене сеансов фильма «Смерть Сталина» не было», – цитирует ТАСС представителя кинотеатра.

Билеты на все время показа кинокартины проданы, сообщили в кассе. Если показы отменят, информация появится на сайте «Пионера».

Ранее источники сообщали, что столичные полицейские пришли в кинотеатр «Пионер» на Кутузовском проспекте.

В четверг СМИ сообщили о проверке, якобы начатой в отношении кинотеатра «Пионер» из-за показа «Смерти Сталина». Столичные следователи опровергли эту информацию.

В пятницу стало известно, что столичный кинотеатр «Пионер» продолжает продавать билеты на британскую комедию «Смерть Сталина», несмотря на отзыв у ленты прокатного удостоверения.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации вокруг фильма «Смерть Сталина», у которого Минкульт отозвал прокатное удостоверение. Также сообщалось, что несколько московских кинотеатров продолжают продавать билеты на киноленту, в связи с чем Минкульт предупредил кинотеатры об ответственности за показ фильма.