Московский кинотеатр не отменил показ «Смерти Сталина»

Столичный кинотеатр «Пионер» продолжает продавать билеты на британскую комедию «Смерть Сталина», несмотря на отзыв у ленты прокатного удостоверения.

«Билеты уже закончились. Ближайший день – это 3 февраля в 18.40 на дополнительные места-подушки, продаются они в кассах кинотеатра», - сообщили в кассе кинотеатра, передает ТАСС.

На ваш взгляд Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи? Да

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Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации вокруг фильма «Смерть Сталина», у которого Минкульт отозвал прокатное удостоверение. Также сообщалось, что несколько московских кинотеатров продолжают продавать билеты на киноленту, в связи с чем Минкульт предупредил кинотеатры об ответственности за показ фильма.

Также стало известно о появлении первых отзывов зрителей на фильм «Смерть Сталина».