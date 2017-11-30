Кинотеатр начали проверять на экстремизм за показ «Смерти Сталина»

Московские следователи начали проверку кинотеатра «Пионер» на Кутузовском проспекте после показа фильма «Смерть Сталина», у которого Минкульт отозвал прокатное удостоверение, сообщают в соцсетях.

«Следователи из СК по Западному округу Москвы начали проверку кинотеатра по статье «Экстремизм». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечено, что сеанс «Смерти Сталина», который прошел в кинотеатре в четверг вечером, может стать последним для этого фильма в «Пионере».

В пятницу сообщалось, что столичный кинотеатр «Пионер» продолжает продавать билеты на британскую комедию «Смерть Сталина», несмотря на отзыв у ленты прокатного удостоверения.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации вокруг фильма «Смерть Сталина», у которого Минкульт отозвал прокатное удостоверение. Также сообщалось, что несколько московских кинотеатров продолжают продавать билеты на киноленту, в связи с чем Минкульт предупредил кинотеатры об ответственности за показ фильма.