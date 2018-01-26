СК опроверг проверку кинотеатра из-за «Смерти Сталина»

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что следствие не проводит проверку кинотеатра «Пионер» на Кутузовском проспекте.

«По данному факту следственными органами ГСУСК по Москве доследственная проверка не проводится», – сказала Иванова, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что московские следователи начали проверку кинотеатра «Пионер» на Кутузовском проспекте после показа фильма «Смерть Сталина». В пятницу стало известно, что столичный кинотеатр «Пионер» продолжает продавать билеты на британскую комедию «Смерть Сталина», несмотря на отзыв у ленты прокатного удостоверения.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации вокруг фильма «Смерть Сталина», у которого Минкульт отозвал прокатное удостоверение. Также сообщалось, что несколько московских кинотеатров продолжают продавать билеты на киноленту, в связи с чем Минкульт предупредил кинотеатры об ответственности за показ фильма.