Словацкий биатлонист Отченаш разозлился из-за недопуска Шипулина на Игры

Биатлонист сборной Словакии Мартин Отченаш в соцсетях эмоционально прокомментировал недопуск Антона Шипулина до Олимпиады в Южной Корее.

«Сейчас я очень злой! Шипулин - брат «нашей» Насти (биатлонистки Анастасии Кузьминой, выступающей за Словакию – прим. ВЗГЛЯД), знаю его много лет. Часто мы встречались на трассе и за ее пределами. Очень жаль, что в Корее не увидимся. Непонятные подозрения и просто список спортсменов – вот какие доказательства.... Скорее всего, в этом кроется что-то еще. Антон и остальные спортсмены – держитесь!», – написал Отченаш в своем Instagram.

Также Отченаш отметил, что еще перед Олимпиадой в Рио был разочарован несправедливым отстранением прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой, которой он «восторгался».

В четверг российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свой недопуск на Олимпиаду. Спортсмен отметил, что был убит горем, и у него были мысли все бросить. Ранее источник называл причины недопуска Шипулина и шорт-трекиста Виктора Ана на Олимпиаду.

О несправедливом недопуске Шипулина говорил и его традиционный соперник, французский биатлонист Симон Фуркад. «Необходимо дисквалифицировать лишь тех, кто непосредственно в этом виновен. А в случае с Россией и отстранением Антона Шипулина от Олимпиады в Южной Корее были применены двойные стандарты», – считает Фуркад. Свое возмущение отстранением россиян от Игр высказывали и другие спортсмены, а также иностранные СМИ.

Напомним, МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек. В списке допущенных не оказалось шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Ана, биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова и Евгения Гараничева, лыжника Сергея Устюгова.