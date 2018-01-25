Шипулин: Полдня я был убит горем

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свой недопуск на Олимпиаду, отметив, что он был убит горем и у него были мысли все бросить; при этом он подчеркнул, что ни разу за карьеру не давал поводу усомниться в своей чистоте.

«Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры - была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее», - написал он в своем Instagram.

По его словам, он был «полдня убит этой страшной новостью», однако в итоге понял, что «ни в коем случае не стоит опускать руки». В понедельник, добавил Шипулин, он отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт отсутствия в списке тех, кто приглашен на Игры. Ответа на письмо он пока не получил.

Он призвал не делать неправильных выводов и дождаться официальных документов и решений.

«Я вижу какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве не приглашенных», - сказал он, поблагодарив всех за поддержку. Он подчеркнул, что «русские спортсмены никогда не сдаются».

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Янв 25, 2018 at 4:09 PST

Напомним, МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек. В списке допущенных не оказалось шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова и Евгения Гараничева, лыжника Сергея Устюгова.