Источник назвал причины недопуска Шипулина и Ана на Олимпиаду

Шорт-трекист Виктор Ан и биатлонист Антон Шипулин не допущены к Пхенчхану-2018 из-за того, что их допинг-пробы в Сочи-2014 якобы были заменены, сообщают французские СМИ со ссылкой на источники.

Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой Le Monde. Отметим, что ни Ан, ни Шипулин не фигурировали в докладе Макларена.

Другой источник сообщил во вторник, что МОК включил в список приглашенных на Игры биатлонистов только Антона Бабикова, Ульяну Кайшеву и Татьяну Акимову.

Ранее во вторник источники назвали причиной недопуска российских спортсменов на Олимпиаду наличие доступа к базе данных московской антидопинговой лаборатории, где есть все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что по решению комиссии МОК на Олимпиаде в Пхенчхане не смогут выступить шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев и Денис Айрапетян. Также от Игр отстранили биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова.

В декабре Всемирное антидопинговое агентство заявило, что решение МОК относительно участия российских спортсменов в ОИ-2018 под нейтральным статусом подкрепляет выводы комиссий во главе с Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном. Последний поздравил МОК с решением отстранить сборную России от участия в Олимпиаде-2018.