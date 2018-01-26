ОКР отказался организовывать «Русский дом» на ОИ-2018

Олимпийский комитет России (ОКР) не будет организовывать во время зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане «Русский дом», сообщил президент ОКР Александр Жуков.

«Олимпийский комитет России на этот раз отказался от идеи организации «Русского дома» на Играх-2018», – передает ТАСС слова Жукова.

Напомним, ранее в МОК заявили, что болельщикам нельзя запретить использование российского флага во время Олимпийских игр в Пхёнчхане, но это может быть расценено Международным олимпийским комитетом как организованная политическая демонстрация.