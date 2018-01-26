ЦИК вынес КПРФ предупреждение из-за незаконной агитации за Грудинина

Центризбирком вынес КПРФ предупреждение из-за распространения бюллетеня «Правда», признанного незаконной агитацией за кандидата в президенты от компартии Павла Грудинина.

ЦИК согласился с решениями избиркомов нескольких регионов, которые признали бюллетень КПРФ материалом, содержащим признаки предвыборной агитации; Центризбирком также согласился с выводом о незаконности этих материалов.

«Вынести политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» предупреждение о недопустимости нарушения требований законодательства РФ о выборах», – говорится в постановлении ЦИК, передает РИА «Новости».

В документе указано, что, поскольку избирательные комиссии принимают исчерпывающие меры по пресечению распространения незаконной агитации, Центризбирком не видит необходимости каких-либо дополнительных мер.

В избирательной кампании на сегодняшний день принимают участие 14 кандидатов: два самовыдвиженца и 12 представителей партий. В качестве самовыдвиженцев баллотируются президент Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель Владимир Михайлов.

Партиями выдвинуты: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ирина Волынец (Народная партия России), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Наталья Лисицына («Рот фронт»), Михаил Козлов (Партия социальной защиты).