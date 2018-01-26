В Минтруда назвали случаи предоставления бессрочной инвалидности

В Минтруда заявили, что бессрочная инвалидность может быть установлена, в частности, при хромосомных аномалиях, в том числе при синдроме Дауна, и нарушении свертываемости крови.

«На данный момент в проект перечня включены хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, патологические состояния организма, обусловленные нарушениями свертываемости крови, парная ампутация области тазобедренного сустава, миодистрофия Дюшенна, кофакторная форма фенилкетонурии у детей, терминальная стадия хронической почечной недостаточности, системный вариант ювенильного ревматоидного артрита и другие», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В министерстве заявили, что намерены обязать специалистов медико-социальной экспертизы по некоторым заболеваниям устанавливать инвалидность бессрочно при первичном обращении.

«Введение перечня позволит избежать неоправданных ежегодных переосвидетельствований тем гражданам, у которых положительный эффект реабилитационных мероприятий невозможен или неочевиден», – передает пресс-служба ведомства слова главы Минтруда Максима Топилина.

В Минтруда заявили также, что проект перечня в данное время дорабатывается с учетом мнения компетентных экспертов.

Напомним, президент Владимир Путин по итогам прошедшей 5 декабря 2017 года встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам, дал поручение усовершенствовать медико-социальную экспертизу, чтобы определить случаи установления инвалидности бессрочно.