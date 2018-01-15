Путин поручил определить случаи бессрочной инвалидности

Президент Владимир Путин по итогам прошедшей 5 декабря 2017 года встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам, дал поручение усовершенствовать медико-социальную экспертизу, чтобы определить случаи установления инвалидности бессрочно.

Как говорится в перечне поручений президента России, опубликованном на сайте Кремля, меры по совершенствованию процедуры медико­социальной экспертизы предусматривают определение случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении в учреждения медикосоциальной экспертизы, а также возможность внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она установлена.

Срок исполнения поручения – 1 марта 2018 года. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Две недели дал Путин правительству на то, чтобы «представить предложения по развитию и финансированию спортивной дисциплины «танцы на колясках».

До 1 марта поручено «рассмотреть вопрос о создании федерального научно-методического центра комплексной реабилитации инвалидов», до 20 февраля необходимо «обеспечить государственную поддержку частного учреждения «Театр Мимики и Жеста».

До 20 апреля правительству поручено «предусмотреть в государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы меры по увеличению доли образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий».

До 15 марта Путин ждет «предложения по предоставлению преимущественного права зачисления инвалидов-победителей всероссийских и международных конкурсов профессионального мастерства в образовательные организации для обучения по образовательным программам высшего образования».

«В целях осуществления комплексного подхода при формировании безбарьерной среды, предусматривающей обеспечение доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, принять решение о продлении до 2025 года государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», – говорится в перечне поручений Путина.

Также кабмину предстоит при разработке и корректировке государственных программ России, приоритетных проектов, в том числе в сфере здравоохранения, образования, культуры, обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, формирования комфортной городской среды, предусматривать мероприятия, учитывающие потребности инвалидов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин посетил Российскую государственную специализированную академию искусств –единственное в мире творческое высшее учебное заведение для людей с ограничением по здоровью. В ходе визита глава государства встретился с инвалидами, представителями профильных общественных организаций и профессиональных сообществ и заявил, что программа «Доступная среда» будет продолжена до 2025 года.