Порошенко подсчитал процент выполненных Украиной требований МВФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна на 80% выполнила обязательства перед Международным валютным фондом.

Политик также добавил, что Киев ожидает транш МВФ в апреле. «Мы, мое правительство и мой народ готовы продолжать сотрудничество с МВФ», – заявил Порошенко, передает RT.

Тем временем в пятницу стало известно, что Еврокомиссия намерена согласовать новый пакет макрофинансовой помощи Украине в текущем году.

При этом в прошлом году ЕК отказалась перечислять Киеву третий транш макрофинансовой помощи в 600 млн евро.