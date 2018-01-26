Переживший нападение в Бурятии класс в полном составе отправили на реабилитацию

Ученики школы № 5 в Улан-Уде, на которых было совершено нападение, отправятся на реабилитацию, сообщили в мэрии города.

Дети отправятся в реабилитационный центр «Светлый», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что пострадавшим при нападении на школу будут выплачены компенсации.

Напомним, девятиклассник напал с «коктейлем Молотова» и топором на учеников 7-го класса школы №5 в Улан-Удэ. Пострадали семь человек, в том числе учитель и сам нападавший.

По факту нападения завели уголовное дело по двум статьям. Также были арестованы соучастники нападения.

Школа, где произошел инцидент, не охранялась. Более того, позже стало известно, что районное управление ФСИН по Бурятии не раз направляло лиц, приговоренных к обязательным работам, выполнять их в данную школу.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети.