Число заболевших гриппом в Японии приблизилось к 3 млн человек

В Японии зафиксирована вспышка гриппа, по данным на начало недели число заболевших достигло 2,83 млн человек, сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Как отметили в японском минздраве, за неделю число заболевших выросло на 1 млн человек. Теперь в среднем на одного врача приходится в среднем 52 больных гриппом, что является рекордом с начала ведения такой статистики в 1999 году, передает ТАСС.

Самая сложная ситуация отмечается на острове Кюсю, где на одного врача приходится до 80 больных.

В Японии в середине января установилась холодная и морозная погода. Ночью температура опускается до минус 3 градусов по Цельсию. Из-за этого обычно влажный воздух стал очень сухим, что, по мнению врачей, лишь усугубляет ситуацию с распространением гриппа.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что для того, чтобы обезопасить себя в период высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ необходимо ограничить участие в массовых мероприятиях и местах массового скопление населения. Кроме того, отметила она, нужно обязательно носить маску, как можно чаще мыть руки и лицо, а также промывать носовые ходы подсоленной водой.