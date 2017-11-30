Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по суверенному рейтингу России со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне «Ва1».

Анализируя факторы, повлиявшие на пересмотр прогноза, Moody’s отметил «организационную прочность», которая позволила России справиться с шоком от падения цен на нефть и введения санкций, передает РИА «Новости».

Moody’s констатирует возросшую жизнеспособность российских экономических и налоговых структур.

Комментируя решение Moody’s, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что пересмотр прогноза отражает восстановление роста экономики России, а также говорит о растущем интересе инвесторов к России.

Так, немаловажную роль, по его словам, сыграли стабилизация цен на нефть, достигнутая благодаря сделке ОПЕК+ и грамотная кредитно-денежная политика, позволившая стабилизировать инфляцию.

«Полагаем, что сейчас экономика России уже заслуживает не только пересмотра прогноза, но и повышения самого рейтинга», – добавил глава РФПИ.

Напомним, в начале января Bank of America Merrill Lynch поместил Россию на первой строчке рейтинга развивающихся экономик, отодвинув ниже Китая и Южную Корею.

Кроме того, в январе Китайское рейтинговое агентство Dagong Global спрогнозировало рост ВВП России по итогам 2018 года на 1,6%.