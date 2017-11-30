Китайское агентство Dagong спрогнозировало рост ВВП России в 2018 году на 1,6%

Китайское рейтинговое агентство Dagong Global прогнозирует рост ВВП России в 2018 году на 1,6%, говорится в докладе компании.

«Ожидается, что в 2018 году экономика Россия вырастет на 1,6%. Ужесточение налогово-бюджетной политики поможет сократить дефицит бюджета до 2,1%, а объем государственного долга продолжит удерживаться на уровне 17,4%. Относительно удовлетворительный объем золотовалютных резервов и общая кредиторская позиция помогут России сохранить суверенный кредит стабильным в 2018 году», – говорится в докладе агентства, передает РИА «Новости».

По мнению аналитиков, несмотря на санкции, укрепляющееся финансовое сотрудничество России и Китая, а также официальное установление механизма расчетов в национальных валютах могут помочь Москве избавиться от зависимости от нефтедолларов.

Вместе с тем, во вторник китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating объявило о снижении суверенного кредитного рейтинга США в иностранной и национальной валюте с «А-» до «ВВВ+» с негативным прогнозом.